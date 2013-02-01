日本个股: 夏普去年去10-12月料重返获利,因家电和手机销售强劲

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透东京2月1日 - 消息人士周五表示,夏普 在去年第三季(10-12月)可能转亏为盈,五个季度来首次实现营业利润,因家电和手机销售强劲.
消息人士并称,夏普该季营业利润料为20-30亿日圆(2,200-3,300万美元),之前预测为亏损.
他们表示,日圆贬值提振夏普该季的获利.该公司将在今日稍后公布会计年度第三季财报.
消息人士表示,夏普可能维持下半年度营业利润138亿日圆的预测不变.
夏普获利预计回升,将使该公司本财年余下时间重返获利的可能性大增.夏普需要有良好的财报表现,才能说服银行及包括美国晶片厂商高通 在内的股东相信其能够存活下去.
夏普在11月时将全年净损预估提高一倍至56亿美元.(完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路