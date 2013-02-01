日本个股: 夏普去年去10-12月料重返获利,因家电和手机销售强劲

路透东京2月1日 - 消息人士周五表示,夏普 在去年第三季(10-12月)可能转亏为盈,五个季度来首次实现营业利润,因家电和手机销售强劲.

消息人士并称,夏普该季营业利润料为20-30亿日圆(2,200-3,300万美元),之前预测为亏损.

他们表示,日圆贬值提振夏普该季的获利.该公司将在今日稍后公布会计年度第三季财报.

消息人士表示,夏普可能维持下半年度营业利润138亿日圆的预测不变.

夏普获利预计回升,将使该公司本财年余下时间重返获利的可能性大增.夏普需要有良好的财报表现,才能说服银行及包括美国晶片厂商高通 在内的股东相信其能够存活下去.