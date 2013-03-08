（更正）夏普或寻求新股权融资--消息

(更正：因英文原文有误，标题、第一段及最后一段改为夏普可能寻求新股权融资，非银行贷款)

路透东京3月7日 - 三名知情消息人士指出，日本夏普(6753.T)可能出售新股，以利偿还9月到期的21亿美元可转债；日前韩国三星电子(005930.KS)同意以1.11亿美元买下夏普3%股权

“有了三星，面板的结盟就告一段落了。我不太相信还会再有其他，”夏普一名主管向路透表示，由于事涉敏感，他要求不具名。

在三星入股协议之前，美国高通(QCOM.O)去年12月同意向夏普投资最高1.20亿美元。

若夏普出售墨西哥及中国的电视组装厂，将可增加可用现金，但台湾鸿海(2317.TW)入股夏普的谈判已陷入停滞，逼近3月26日的期限。

数名熟知谈判的消息人士表示，夏普正在洽谈向联想集团(0992.HK)出售中国的电视组装厂，以及向鸿海出售墨西哥厂。

“如果没有鸿海的投资，夏普将需要透过出售海外工厂及其他资产，筹资至少500亿日圆(5.35亿美元)，以便9月赎回债券，”德意志证券分析师Yasuo Nakane指出。他并表示，其余资金将来自现金流量及新融资。

九家银行去年9月以39亿美元紧急贷款，协助纾困夏普，上个月消息人士向路透表示，这些银行在敲定夏普营运计划时，并未纳入鸿海投资案。

夏普贷款银行的一名主管及另一名夏普消息人士向路透表示，夏普的下一步将是股权融资。据分析师表示，融资金额可能总额约10亿美元。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)

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