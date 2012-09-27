夏普拟撤欧美太阳能板组装厂--消息

路透东京9月27日电---两位消息人士告诉路透,日本夏普(6753.T)或将其太阳能板业务撤出欧洲和美国,该公司目前正设法退出亏损业务并削减成本.

未具名消息人士称,夏普已经向银行提交应急计划,旨在确保获得维持运转所需贷款,缩减太阳能板业务是计划的一部分.

夏普在美国和英国分别建有一座组装太阳能板模块的工厂.

消息人士称,该公司还计划将日本的数家工厂整合为一家.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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