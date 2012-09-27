夏普拟撤欧美太阳能板组装厂--消息

美股三大股指涨跌互现 道指连续第六日创纪录最高收位
路透2月16日 - 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数连续第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。
路透东京9月27日电---两位消息人士告诉路透,日本夏普(6753.T)或将其太阳能板业务撤出欧洲和美国,该公司目前正设法退出亏损业务并削减成本.
未具名消息人士称,夏普已经向银行提交应急计划,旨在确保获得维持运转所需贷款,缩减太阳能板业务是计划的一部分.
夏普在美国和英国分别建有一座组装太阳能板模块的工厂.
消息人士称,该公司还计划将日本的数家工厂整合为一家.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
原油期货在盘初获得支撑，因此前有消息人士称，石油输出国组织(OPEC)可能考虑延长与非OPEC产油国达成的减产协议；若全球原油库存未降至目标水平，甚至有可能加大减产幅度。