夏普预期本财年创四年来首次获利 得益于鸿海改造有成

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透千叶市5月26日 - 日本夏普(6753.T)周五表示，预期2018年3月底结束的本财年，将是四年来首次录得净利，部分获益于台湾鸿海集团(2317.TW)削减成本的举措开始发挥作用。
夏普预期年度获利将在590亿日圆(5.2967亿美元)，扭转上年亏损249亿日圆的表现。
汤森路透调查的九名分析师平均预测获利419亿日圆。
夏普亦称，力争2019/2020财年实现营业利润1,500亿日圆的目标。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。