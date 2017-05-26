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国际财经 | 2017年 5月 26日 星期五 14:32 BJT

夏普预期本财年创四年来首次获利 得益于鸿海改造有成

路透千叶市5月26日 - 日本夏普(6753.T)周五表示，预期2018年3月底结束的本财年，将是四年来首次录得净利，部分获益于台湾鸿海集团(2317.TW)削减成本的举措开始发挥作用。

夏普预期年度获利将在590亿日圆(5.2967亿美元)，扭转上年亏损249亿日圆的表现。

汤森路透调查的九名分析师平均预测获利419亿日圆。

夏普亦称，力争2019/2020财年实现营业利润1,500亿日圆的目标。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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