鸿海富士康给出收购夏普详细方案 承诺不裁员--消息

路透东京1月27日 - 一位直接了解双方谈判的消息人士表示，台湾鸿海富士康(2317.TW)给出了收购日本夏普(6753.T)的详细方案，包括承诺不裁员，这将挑战日本半官方基金--产业革新机构的提案。

了解情况的其他人士上周表示，鸿海富士康此前提出欲以逾6,000亿日圆收购夏普，但夏普及其债权银行均没有太认真看待，因为该方案没有详细的重组规划。

该消息人士透露，但鸿海富士康此后提交了更为详尽的提案，而且董事长郭台铭周二与日本政府官员会晤就该事宜进行了磋商。由于信息仍然保密，该消息人士拒绝具名。

夏普拒绝置评。记者未能立即联系到鸿海富士康高管进行评论。(完)