鸿海富士康给出收购夏普详细方案 承诺不裁员--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月27日 - 一位直接了解双方谈判的消息人士表示，台湾鸿海富士康(2317.TW)给出了收购日本夏普(6753.T)的详细方案，包括承诺不裁员，这将挑战日本半官方基金--产业革新机构的提案。
了解情况的其他人士上周表示，鸿海富士康此前提出欲以逾6,000亿日圆收购夏普，但夏普及其债权银行均没有太认真看待，因为该方案没有详细的重组规划。
该消息人士透露，但鸿海富士康此后提交了更为详尽的提案，而且董事长郭台铭周二与日本政府官员会晤就该事宜进行了磋商。由于信息仍然保密，该消息人士拒绝具名。
夏普拒绝置评。记者未能立即联系到鸿海富士康高管进行评论。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。