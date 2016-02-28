夏普潜在负债清单内容涵盖最糟情况风险--消息

路透东京2月27日 - 日本夏普(6753.T)一份潜在负债清单，导致台湾鸿海(2317.TW)暂缓完成收购签约，据一名知情消息人士指出，这份清单是针对最糟情况的未核实研究，并非必须揭露的债务。

这份清单周三送交鸿海，多名消息人士指出，清单上揭露了约3,000亿日圆(26亿美元)的潜在债务。

路透尚无法确定为何这份清单会送至鸿海。消息人士周六向路透表示，夏普高层并未审核这份清单，而且也并未计划向鸿海披露。由于事涉敏感，消息人士拒绝具名。

消息人士表示，清单里面包括一些不太可能成真的事件或风险，金额也远高于夏普必须揭露的或有负债，但消息人士并未进一步说明。

夏普拒绝评论。夏普周五发表声明称，公司一直妥善揭露或有负债。2015年年底时，夏普的或有负债约为800亿日圆。

另一名消息人士指出，鸿海与夏普周五晚间达成共识，将收购谈判期限由原定的周一延长一或两周。

鸿海周五曾发表声明称，在夏普周四召开董事会会议之前，鸿海周三早上才收到一份新的关键文件，其中绝大部份内容在双方过去协商时从未被提出或告知。

鸿海并称，双方团队目前正在就相关事宜进行协商，“希望厘清现况并达成完善的解决方案，我们仍然期待本次交易尽快达成圆满结果。”(完)