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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 4日 星期二 11:38 BJT

郭台铭：与夏普合作不会只是资本投资

据台湾联合晚报周一报道，鸿海董事长郭台铭表示，与夏普合作不会只是资本投资，鸿海与策略夥伴可以协助夏普经营改善，并进一步解决夏普核心业务赤字问题，如此就可解决银行资金调度的逼迫。日本产经新闻周一报道称，夏普社长准备本周前往台湾与郭台铭讨论投资协议。

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