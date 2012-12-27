夏普搁置向鸿海出售南京工厂的计划--日媒

路透东京12月27日 - 据日刊工业新闻的网站周四报导,日本电视生产商夏普(6753.T)将中国南京工厂售予台湾鸿海(2317.TW)的计划陷入停滞,因双方在价格等方面存在分歧.

该报未指明消息来源的报导称,夏普在达成向鸿海出售马来西亚工厂一事上,也碰到了困难.

随着夏普亏损增加,其与鸿海就投资进行的再磋商在过去几个月间并无进展.(完)

(编译 隋芬; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。