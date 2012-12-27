夏普搁置向鸿海出售南京工厂的计划--日媒

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透东京12月27日 - 据日刊工业新闻的网站周四报导,日本电视生产商夏普(6753.T)将中国南京工厂售予台湾鸿海(2317.TW)的计划陷入停滞,因双方在价格等方面存在分歧.
该报未指明消息来源的报导称,夏普在达成向鸿海出售马来西亚工厂一事上,也碰到了困难.
随着夏普亏损增加,其与鸿海就投资进行的再磋商在过去几个月间并无进展.(完)
(编译 隋芬; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。