夏普社长高桥兴三及鸿海董事长郭台铭拟周五在中国会面--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透台北2月26日 - 知情人士周五告诉路透，日本夏普(6753.T)执行长高桥兴三与台湾鸿海 (2317.TW)董事长郭台铭计划周五在中国会面。
昨日台湾鸿海暂时搁置对夏普的收购，消息人士称这是因为发现夏普此前未披露的债务问题。
鉴于事件敏感性，上述消息人士要求匿名。
夏普对此不予置评。(完)
(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。