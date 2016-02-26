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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 12:11 BJT

夏普社长高桥兴三及鸿海董事长郭台铭拟周五在中国会面--消息

路透台北2月26日 - 知情人士周五告诉路透，日本夏普(6753.T)执行长高桥兴三与台湾鸿海 (2317.TW)董事长郭台铭计划周五在中国会面。

昨日台湾鸿海暂时搁置对夏普的收购，消息人士称这是因为发现夏普此前未披露的债务问题。

鉴于事件敏感性，上述消息人士要求匿名。

夏普对此不予置评。(完)

(编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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