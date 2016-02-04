（更正）夏普专注于与鸿海谈判 双方已经建立起信任--夏普社长

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
(更正：因译文有误，内文第一段夏普股号改为“(6753.T)”，非“(2317.TW)”)
路透东京2月4日 - 日本夏普(6753.T)社长高桥兴三周四表示，正集中精力与台湾鸿海(2317.TW)进行谈判，通过三年来在日本共同经营一家工厂，两家公司已经建立起信任。
稍早消息人士表示，夏普已经决定在并购谈判中给予台湾鸿海优先谈判权，选择鸿海所提出、比日本政府基金救助计划更为优渥的提议。
但高桥兴三否认鸿海取得谈判优先权，强调是集中更多资源在与台湾鸿海谈判上面。
鸿海董事长郭台铭已持有夏普最先进的堺市LCD工厂的37.6%股权，该厂能逆转颓势也可归功于他。(完)
(编译 李春喜/李婷仪 审校 张涛)
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。