（更正）夏普专注于与鸿海谈判 双方已经建立起信任--夏普社长

(更正：因译文有误，内文第一段夏普股号改为“(6753.T)”，非“(2317.TW)”)

路透东京2月4日 - 日本夏普(6753.T)社长高桥兴三周四表示，正集中精力与台湾鸿海(2317.TW)进行谈判，通过三年来在日本共同经营一家工厂，两家公司已经建立起信任。

稍早消息人士表示，夏普已经决定在并购谈判中给予台湾鸿海优先谈判权，选择鸿海所提出、比日本政府基金救助计划更为优渥的提议。

但高桥兴三否认鸿海取得谈判优先权，强调是集中更多资源在与台湾鸿海谈判上面。

鸿海董事长郭台铭已持有夏普最先进的堺市LCD工厂的37.6%股权，该厂能逆转颓势也可归功于他。(完)