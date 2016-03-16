鸿海希望看到夏普第四财季表现 本周或不会签约--消息（更新版）

（新增有关鸿海立场方面的细节）

路透台北/东京3月16日 - 一位知情人士称，鸿海已完成对夏普2015年全年的尽职调查，但正寻求获得夏普(6753.T)最新一季的财测。

鸿海(2317.TW)正在最终确定对夏普的收购。夏普的估值接近60亿美元，这将是外资对日本科技企业迄今最大的一笔收购。

但两位消息人士表示，本周可能不会签署协议。由于事情的敏感性，消息人士要求匿名。

鸿海拒绝置评。

夏普发言人表示，两家公司致力于尽可能早地达成令人满意的协议，同时并没有设定签约的时间。

上月鸿海发现夏普存在未披露的债务问题，在最后一刻决定暂停收购，此后投资者对该交易的命运感到担忧。夏普股价周三一度挫跌9%。

一位消息人士表示，鸿海正等待审计和会计人员确认，在2015年底尽职调查发现的债务是否“符合实际情况”。

该位人士称，鸿海还要求夏普团队提供最新一季的财测。

夏普2月初表示，预计截至3月的会计年度营业利润为100亿日圆，此前公布九个月的营业亏损为290.4亿日圆。(完)