日本夏普和台湾鸿海将很快签署合并协议--消息人士

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月26日 - 两位直接了解谈判情况的消息人士周六称，经过数次推迟后，日本夏普(6753.T)和台湾鸿海料将在3月28日当周签署并购协议，两家企业料将同意小于原先规模的救助计划。
两位消息人士称，双方公司将于周三召开董事会议，批准该协议，并在第二天正式签署协议。
这两位人士拒绝具名，因未被授权对媒体讲话。
夏普一位发言人拒绝作出评论，而目前不能立即联系上鸿海高管作出置评。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。