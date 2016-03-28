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国际财经 | 2016年 3月 28日 星期一 08:38 BJT

日本夏普和台湾鸿海将很快签署合并协议--消息人士

路透东京3月26日 - 两位直接了解谈判情况的消息人士周六称，经过数次推迟后，日本夏普(6753.T)和台湾鸿海料将在3月28日当周签署并购协议，两家企业料将同意小于原先规模的救助计划。

两位消息人士称，双方公司将于周三召开董事会议，批准该协议，并在第二天正式签署协议。

这两位人士拒绝具名，因未被授权对媒体讲话。

夏普一位发言人拒绝作出评论，而目前不能立即联系上鸿海高管作出置评。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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