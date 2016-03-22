更新版 1-企业并购：鸿海考虑下调对夏普的收购报价约1,000亿日圆--消息

夏普曾是智能手机和电视用高端显示屏的领军企业，但因缺乏创新且受到其他亚洲对手的激烈竞争而陷入困境。

消息人士称，鸿海目前考虑降低先前计划中的每股118日圆的收购价格，但鸿海仍将买入三分之二的股权。

据消息人士透露，两家企业仍寻求在本月底前敲定收购协议。消息人士并称，鸿海也在和夏普的主要债权方协商，仅收购后者持有价值约2,000亿日圆的优先股中的半数，或者降低收购这些股票的价格。

此外消息人士称，银行业者准备为夏普提供更多的金融支持，包括延长3月末到期的还款期限，并降低夏普所欠数十亿美元贷款的利率。