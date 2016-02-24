焦点：夏普展开两日董事会会议 讨论鸿海59亿美元收购提议--消息

2012年9月7日在东京一家电器商店外拍摄的夏普企业标识和交通信号灯。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京2月24日 - 熟知此事的消息人士表示，处于亏损的日本电子制造商夏普(6753.T)董事会周三展开为期两日的会议，以决定是否要接受台湾鸿海(2317.TW)提出的59亿美元收购案，而不是政府支持的产业革新机构(INCJ)的出价。

夏普与鸿海之间的协议，将为外国公司在日本科技业的最大收购案铺路。

消息人士表示，鸿海已提出投资夏普6,590亿日圆(59亿美元)。

这是INCJ所提出的3,000亿日圆投资金额的两倍多。原先外界认为INCJ是比较可能的求亲者，因其受到政府的支持，被视为是比较可靠的投资者。INCJ曾表示，希望将夏普的显示器业务与日本显示器公司(JDI)(6740.T)整并。INCJ是JDI的最大股东。

夏普本月初表示将集中精力研究与台湾鸿海的并购交易，这令市场感到意外。

消息人士透露，13人的董事会中至少有四人倾向于台湾鸿海的方案，其中两人来自为夏普提供资金的两家主要银行。消息人士称，这两家银行担心产业革新机构(INCJ)的计划，因后者要求其放弃持有的优先股。

尚不清楚包括社长高桥兴三在内的其他董事会成员对两个方案的态度。

**对鸿海的顾虑**

消息人士提到对鸿海的承诺仍有顾虑，此前在2012年达成的资本合作协议就已破裂。一位消息人士称，鸿海已经提出，若不能完成协议，将支付1,000亿日圆的取消费。

消息人士称，在周四投票前，董事会还将讨论INCJ的要约。因未被授权对媒体讲话，消息人士拒绝署名。

夏普拒绝置评。夏普发言人称，没有正式确定董事会会议日程。夏普之前表示，将在月底前决定是否接受鸿海的收购提议。

若被鸿海收购，夏普液晶显示器(LCD)面板的销售渠道将大幅扩张。

九州产业大学教授Teruo Asamoto表示，鸿海具有丰富的资源，可能使有机电激发光显示器(OLED)等下一代显示器技术获得急需的投资。

他说，这两家公司“将实现很好的匹配，夏普可以利用鸿海在生产效率方面的经验，令产品商业化”。(完)