日本夏普决定接受鸿海的收购提议--消息（更新版）

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路透东京2月25日 - 知情消息人士称，日本夏普(6753.T)周四接受台湾鸿海(2317.TW)的收购提议；这将是外资企业在日本科技领域的最大一笔收购案，将有助于提高鸿海作为苹果(AAPL.O)最大供应商的地位。

一消息人士称，台湾鸿海将向夏普投资逾6,500亿日圆(58亿美元)。

夏普董事会经过投票，一致同意接受这家全球最大代工电子企业的收购提议，放弃有政府背景的投资基金提供的救助。这暗示原本比较封闭的日本科技产业向外资开放。

消息人士要求匿名， 因未获授权对此事置评。夏普及鸿海方面也拒绝置评。

鸿海董事长郭台铭五年来不放弃并购夏普，并视拥有夏普为更好地与三星电子(005930.KS)等亚洲劲敌竞争的途径。

“夏普作为苹果的供应商，拥有生产可与三星匹敌的部件的技术，这意味着将夏普收入麾下后，鸿海将能帮助苹果摆脱对三星的依赖，”香港券商Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。

“这将使鸿海在与苹果谈判时有更大的议价能力，”他还称。

受该消息提振，夏普股价上涨4%，公司市值达到27亿美元左右。鸿海的投资预计包括承担夏普的债务。鸿海股价涨3.9%。

有百年历史的夏普曾经是高端电视产品制造商，且为苹果青睐的屏幕供应商。但最近几年却处境艰困，与亚洲对手之间的价格竞争，使其在先进液晶显示器(LCD)工厂的巨额投资难以获得回报。虽然自2012年以来夏普曾两次获得银行救助，但这基本未能助其扭转困境。

在鸿海的羽翼下，夏普料将在改善财务状况方面获得帮助，并且能进入鸿海宽广的分销渠道。

监管文件显示，夏普将透过发行股票筹资约4,800亿日圆，将用于有机电激发光显示器(OLED)研发。夏普将在KAMEYAMA工厂建OLED生产线，计划到2019年5.5英寸OLED面板月产量达到1,000万块。夏普还将向鸿海定向发行股票，发股后鸿海持股约三分之二。(完)