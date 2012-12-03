夏普同意向鸿海出售三座海外电视机组装厂--报导

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透东京12月1日电---日本产经新闻周六报导,夏普(6753.T)已经同意出售日本以外的三座电视机组装厂给鸿海(2317.TW),总金额料约550亿日圆(6.6691亿美元).
报导引述消息人士谈话指出,两家公司已经就夏普出售墨西哥、中国及马来西亚电视组装厂达成协议.
报导提到,夏普出售墨西哥厂最快可能在12月就进行.
"鸿海对於收购墨西哥厂最有兴趣,"报导引述夏普方面消息人士谈话指出.
目前尚无法取得夏普方面评论.
报导提到,夏普在日本以外有四座电视机工厂,但这次出售并不包含波兰厂.(完)
--编译 张明钧;审校 李爽
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