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国际财经 | 2012年 12月 3日 星期一 09:11 BJT

夏普同意向鸿海出售三座海外电视机组装厂--报导

路透东京12月1日电---日本产经新闻周六报导,夏普(6753.T)已经同意出售日本以外的三座电视机组装厂给鸿海(2317.TW),总金额料约550亿日圆(6.6691亿美元).

报导引述消息人士谈话指出,两家公司已经就夏普出售墨西哥、中国及马来西亚电视组装厂达成协议.

报导提到,夏普出售墨西哥厂最快可能在12月就进行.

"鸿海对於收购墨西哥厂最有兴趣,"报导引述夏普方面消息人士谈话指出.

目前尚无法取得夏普方面评论.

报导提到,夏普在日本以外有四座电视机工厂,但这次出售并不包含波兰厂.(完)

--编译 张明钧;审校 李爽

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