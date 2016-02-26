鸿海与夏普CEO周五中国会面 收购最后一刻起波澜--消息（更新版）

(新增夏普往来银行说法，及更新夏普股价反应)

路透东京/台北2月26日 - 知情人士周五告诉路透，日本夏普(6753.T)社长高桥兴三与台湾鸿海 (2317.TW)董事长郭台铭计划周五在中国会面。上日鸿海暂停对夏普的收购计划。

周五夏普股价暴跌11%，消息人士称，收购最后一刻的波折是由夏普先前未披露的债务引起。

就在夏普宣布决定将三分之二股份出售给鸿海短短几个小时之后，鸿海称，在弄清夏普“新的重要信息”之前，不会签署协议。鸿海未加以详细说明。

尽管已发布公告，但却在最后一刻推迟，这在重大并购谈判中鲜有发生，鸿海是否真心寻求获取夏普先进屏幕技术，以壮大其作为苹果(AAPL.O)最大供应商地位，也因此划上问号。

两公司若达成交易，也将预示日本保守的科技业对外资敞开大门。

三名熟悉情况的消息人士对路透表示，夏普约有3,000亿日圆(27亿美元)的或有负债。而据其中一位消息人士称，此前鸿海自身的尽职调查发现，夏普债务仅略低于1,000亿日圆。

出于事件的敏感性，这些消息人士均不愿具名。他们并未详述债务的性质。路透并未见到涉及最新信息的任何文件。

夏普周五发表声明称，该公司一直在财务报表中适当地公布或有负债。鸿海发言人拒绝就此问题进行评论。

夏普社长高桥兴三与台湾鸿海董事长郭台铭计划周五在中国会面，夏普对此事也拒绝置评。

Jefferies分析师Atul Goyal称，整个交易岌岌可危。“想想夏普和鸿海2012年时的情形，这桩交易就尤其危险了。当时鸿海同意收购夏普股份，但并未付诸实践，”他在客户报告中称。

另一熟悉内情的消息人士称，夏普的债权银行也表示，直到最后一刻才知晓夏普或有债务的规模有多大。

瑞穗金融集团 (8411.T)旗下瑞穗银行称，尚不方便作评。未能立即联络到三菱UFJ金融集团(8306.T)的核心部门三菱东京日联银行发表评论。

夏普市值最近两日累计蒸发近四分之一。夏普股价周四大跌14%，因股权稀释程度看起来大于预期。

而鸿海股价周五仅下跌0.6%。

**瞄准苹果生意**

在31页的文件中，夏普称将向鸿海发行约44亿美元新股，从而令后者持有三分之二的股份。一位知情人士称，鸿海的投资预计总共超过6,500亿日圆(58亿美元)。

郭台铭与夏普的接触已有大约五年，如果协议达成，将巩固鸿海作为苹果主要合约厂商的地位。而且也将令夏普有能力到2018年时大规模生产OLED屏幕，预计苹果将在那时为其iPhone手机引入下一代显示屏。

夏普归至鸿海旗下可能也会帮助苹果降低对三星电子(005930.KS)的供货依赖。三星电子虽是苹果的供应商，但同时也是苹果的竞争对手。

相较于当下的显示屏，OLED的优势是更薄、更轻、和更有韧性。三星显示器和LG显示器(034220.KS)也在大举投资于该项新技术。

不过联姻努力可能会受到双方之间仍存在的不信任所妨碍，这源于2012年双方围绕组建资本联盟的谈判破裂。据知情人士，这种不信任是一些夏普高层直到最近仍倾向于选择日本产业革新机构(INCJ)较低报价的一个原因。(完)