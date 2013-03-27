企业结盟：鸿海称仍将继续与夏普进行结盟协商，尽管期限已经过去

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透东京3月27日 - 日本夏普 和台湾鸿海精密 的结盟协商将继续，尽管两家公司达成协议的期限周二已经过去。
鸿海称，其仍将致力于收购夏普9.9%的股份。这将使该公司成为夏普最大股东。
鸿海精密发表声明称：“鸿海精密希望，在由金融机构组成的一个财团的支持下，我们将可在达成价格协定的三个月以内完成这项投资。”
鸿海还表示，周日协商后，双方已同意继续努力达成协议。
夏普发言人称，企业结盟的协商仍在进行，但拒绝就三个月的时间框架及9.9%股份事宜进行置评。
夏普稍早曾表示，鸿海收购股份的最后期限已经过去，没有达成协议。
在夏普拒绝鸿海对管理层有一定控制权的要求后，其与鸿海的协商陷入停滞。鸿海还寻求降低7.08亿美元的夏普股份收购价格，因夏普股价已经大跌。(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。