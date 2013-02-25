日本个股: 夏普重振计划不太可能包括鸿海注资-知情人士

路透东京2月22日 - 知情人士表示,日本消费电子产品制造商夏普 重整计划不可能包括台湾准系统大厂鸿海精密 的注资,因为双方的谈判遭遇阻碍.

夏普及其主要贷款方正在拟定一项商业计划,以说服股东及债主该公司能够渡过债务难关和应对外国品牌的激烈竞争.

与鸿海精密结盟本来应该是夏普重振计划的支柱.但随着3月最后期限逼近,关于控制权的争论令夏普向鸿海出售9.9%股权的谈判搁浅.鸿海精密是苹果 的制造伙伴.

若没有鸿海的注资,夏普将需要通过其他方式来提高资本,而且亦必须说服其债主对债务进行再融资.去年10月,夏普获得银行44亿美元的援助资金,用来偿还短期贷款,而且避免了破产.

去年12月,芯片制造商高通(Qualcomm) 同意向夏普投入多达1.2亿美元的资金.

知情人士称,夏普的商业计划未能如期拟定出来,因为该公司尚未拿出令人信服的成长策略,而且在4月新财年开启之前,该公司不太可能会宣布这方面的事宜.

夏普的新闻发言人拒绝就此发表评论.(完)