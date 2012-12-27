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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 09:45 BJT

重发-日本个股: 夏普搁置向鸿海出售南京工厂的计划,因条件未谈妥--日媒

(重发以跟上红条)

路透东京12月27日 - 据日刊工业新闻的网站周四报导,日本电视生产商夏普 将中国南京工厂售予台湾鸿海 的计划陷入停滞,因双方在价格等方面存在分歧.

该报未指明消息来源的报导称,夏普在达成向鸿海出售马来西亚工厂一事上,也碰到了困难.

随着夏普亏损增加,其与鸿海就投资进行的再磋商在过去几个月间并无进展.(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)

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