重发-日本个股: 夏普搁置向鸿海出售南京工厂的计划,因条件未谈妥--日媒

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(重发以跟上红条)
路透东京12月27日 - 据日刊工业新闻的网站周四报导,日本电视生产商夏普 将中国南京工厂售予台湾鸿海 的计划陷入停滞,因双方在价格等方面存在分歧.
该报未指明消息来源的报导称,夏普在达成向鸿海出售马来西亚工厂一事上,也碰到了困难.
随着夏普亏损增加,其与鸿海就投资进行的再磋商在过去几个月间并无进展.(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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