重发-日本个股: 夏普搁置向鸿海出售南京工厂的计划,因条件未谈妥--日媒

(重发以跟上红条)

路透东京12月27日 - 据日刊工业新闻的网站周四报导,日本电视生产商夏普 将中国南京工厂售予台湾鸿海 的计划陷入停滞,因双方在价格等方面存在分歧.

该报未指明消息来源的报导称,夏普在达成向鸿海出售马来西亚工厂一事上,也碰到了困难.