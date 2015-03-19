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国际财经 | 2015年 3月 19日 星期四 09:07 BJT

夏普考虑多种重组选择 但尚未作出决定

路透东京3月19日 - 日本电子厂商夏普(6753.T)周四表示，正在考虑多种选项进行业务重组，不过尚未作出任何决定。该公司有可能四年中第三次录得年度净亏。

夏普发表上述声明前，日本经济新闻报导称，该公司计划在国内外裁员，对日本员工降薪，并重组不赚钱的业务部门。

夏普表示，该报导并非根据公司的声明。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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