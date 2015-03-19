夏普考虑多种重组选择 但尚未作出决定

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉

路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。