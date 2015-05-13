版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 13日 星期三 08:53 BJT

夏普将把资本缩减至5亿日圆 而非此前计划的1亿--报导

路透东京5月13日 - 日经新闻周三报导称，夏普(6753.T)将缩减减资计划的规模。该公司定于周四公布新业务战略细节。

日经新闻称，夏普将把资本从逾1,200亿日圆削减至5亿日圆(420万美元)，而非之前计划的削减至1亿日圆。

夏普料将于周四宣布减资计划的细节，以及包括裁员在内的重组措施。

未能立即联系到夏普发表评论。(完)

(编译 杜明霞；审校　戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐