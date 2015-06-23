夏普社长称不会排斥购并可能性

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透大阪6月23日 - 夏普(6753.T)社长表示，他将不会排除购并的可能性。之前显示器销售疲弱，迫使该公司向银行寻求第二次大规模纾困，并将资本大砍99%。
夏普社长高桥兴三在公司年度大会上被问及有关可能的购并交易时，他表示“我将不会排斥各种的结盟”。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”