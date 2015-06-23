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国际财经 | 2015年 6月 23日 星期二 13:32 BJT

夏普社长称不会排斥购并可能性

路透大阪6月23日 - 夏普(6753.T)社长表示，他将不会排除购并的可能性。之前显示器销售疲弱，迫使该公司向银行寻求第二次大规模纾困，并将资本大砍99%。

夏普社长高桥兴三在公司年度大会上被问及有关可能的购并交易时，他表示“我将不会排斥各种的结盟”。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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