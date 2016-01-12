夏普30亿美元重组计划有望最早本周敲定--消息人士

路透东京1月12日 - 据直接知晓磋商事宜的消息人士周二称，针对日本电子公司夏普(6753.T)的30亿美元重组计划有望最早本周内敲定。

这将是夏普三年内接受的第三次重大援助。消息人士称，国有基金日本产业革新机构(INCJ)以投资逾2,000亿日圆(17亿美元)拔得金援出资头筹，证实了稍早前的媒体报导。

该消息人士还表示，夏普还将寻求三菱东京日联银行和瑞穗银行将大约1,500亿日圆(13亿美元)现有贷款转化为优先股。由于磋商仍处于保密状态，该消息人士拒绝具名。

夏普在一份声明中称，正与多家公司就液晶显示器(LCD)事业部进行商谈，但尚未作出决定。而三菱UFJ金融集团 (8306.T)旗下三菱东京日联银行和瑞穗金融集团(8411.T)旗下瑞穗银行的发言人拒绝置评。

受有关救助的报导提振，夏普股价早盘一度大涨近8%，不过早盘收市时下跌0.9%。

消息人士称，INCJ将把夏普的液晶显示器业务与日本显示器(6740.T)的相关业务合并。INCJ肩负使日本曾经领先的消费电子产业复兴的重任。

INCJ是日本显示器的最大股东，路透无法立即联系到其代表置评。日本显示器发言人则拒绝置评。

尽管夏普去年5月接受了17亿美元的救助，但没有显示太多好转迹象，该公司及其他日本消费电子厂商在与三星电子(005930.KS)这类公司和更灵活的亚洲对手竞争时非常吃力。

知情人士上月表示，夏普也收到台湾鸿海精密(2317.TW)的投资计划。这些消息人士还表示，私募股权公司也有投资的兴趣。日本经济新闻报导美国股权收购公司KKR & Co (KKR.N)是个潜在投资者。(完)