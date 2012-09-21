夏普否认与英特尔洽谈资本结盟的消息

路透东京9月21日电---日本夏普(6753.T)已否认媒体称其与英特尔(INTC.O)洽谈资本结盟的消息.日本每日新闻周五报导,夏普正与英特尔商谈,令夏普在与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入停滞之际,仍有望获得支援.

但夏普发言人Miyuki Nakayama否认这项报导,该篇未引述消息来源的报导称,夏普正与英特尔进行谈判,讨论由後者向处於困境的夏普投资逾300亿日圆(3.83亿美元),可能成为夏普最大股东.

英特尔发言人不愿置评.

该报导称双方可能最快在下月初达成协议,但夏普仍将继续与鸿海讨论资本结盟事宜.

夏普上周曾表示,有关出售股权给鸿海(2317.TW)的谈判最近没有进展..

每日新闻表示,英特尔对夏普的中小型液晶显示器(LCD)面板技术很感兴趣.

今年稍早,英特尔与数家面板制造商签订了合约,以确保采用触摸屏的超级本(Ultrabook)上市时能有足够的面板供给.预计这些超级本将在微软10月末发布Windows 8後上市.(完)

--编译 李婷仪/洪曦;审校 戴素萍/张涛

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