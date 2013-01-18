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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 16:43 BJT

《独家新闻》日本夏普已接近停产iPad面板,配合苹果需求调度--消息

除夏普外,韩国LG显示器 与三星电子 旗下Samsung Display也向苹果供应iPad面板.LG显示器是苹果最大的面板供应商.

LG与Samsung Display均拒绝发表评论.

不过,Samsung Display一位消息人士称,公司与苹果的面板业务尚无任何重大变动.苹果一直在逐步削减向Samsung Display采购面板的数量.

了解LG情况的知情人士透露,该公司当前季度的iPad面板产量已较前一季减少,主要是因为年底假期销售旺季过后,需求出现季节性的疲势.(完) (编译/审校 蔡美珍/张明钧/隋芬/侯向明)
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