独家：夏普已接近停产iPad面板 配合苹果需求调度--消息

路透东京/首尔1月18日 - 两名消息人士指出,日本夏普(6753.T)已经接近停止生产苹果(AAPL.O)iPad的9.7寸面板,因需求转向尺寸较小的iPad mini.

熟知夏普生产计划的产业消息人士向路透表示,夏普位于日本中部龟山厂的iPad屏幕生产线本月已降至最低运转水准,而在2012年底就已经因为苹果管控库存而逐渐放缓生产.

夏普发言人士Miyuki Nakayama表示,"我们不揭露生产水准."

先前联系上的苹果高层人士并未马上就此置评.

消息人士并未说明产出放缓有多大程度是因为季节性的需求变化、还是消费者选择买进屏幕更小的iPad mini,同时也无法描述苹果整体平板电脑的销售状况.

除夏普外,韩国LG显示器(034220.KS)与三星电子(005930.KS)旗下SamsungDisplay也向苹果供应iPad面板.LG显示器是苹果最大的面板供应商.

LG与Samsung Display均拒绝发表评论.

不过,Samsung Display一位消息人士称,公司与苹果的面板业务尚无任何重大变动.苹果一直在逐步削减向Samsung Display采购面板的数量.

了解LG情况的知情人士透露,该公司当前季度的iPad面板产量已较前一季减少,主要是因为年底假期销售旺季过后,需求出现季节性的疲势.(完)

(编译/审校 蔡美珍/张明钧/隋芬/侯向明)

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