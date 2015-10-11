日本个股：日本政府支持基金INCJ考虑向夏普直接投资--消息

路透东京10月10日 - 知情人士表示，日本政府支持的一个基金正在考虑帮助夏普(Sharp) 重整的各种举措，包括直接向夏普投资。

直接投资将意味着日本产业革新机构(Innovation Network Corporation of Japan，INCJ)想法发生转变，此前该机构只希望参与夏普的液晶显示器(LCD)业务。

消息人士称，INCJ还考虑与台湾鸿海 一道对夏普进行联合投资。由于此事未公开，消息人士拒绝署名。

据消息人士称以及日本媒体报导，虽然鸿海与夏普关于可能的结盟谈判在2012年未能达成协议，但鸿海仍有意购买夏普液晶显示器业务全部或部分股权。

日本经济新闻周六稍早报导，INCJ考虑进行直接投资，或者将夏普液晶显示器业务与INCJ和日本显示器公司(JDI)的合资公司合并。

未联系到该基金的官员发表置评。夏普发言人拒绝评论。(完)