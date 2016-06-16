焦点：夏普及JDI困顿之际 日本小型科技业者乐活OLED市场

路透东京6月16日 - 日本电子业虽饱经风霜，但已可见到一丝曙光。尽管夏普(6753.T)及日本显示器公司(JDI)(6740.T)在有机发光二极体(OLED)屏幕的布局上落后于韩国竞争对手，但部分规模较小的日本设备制造商已然在OLED制造流程上游细分领域热络发展。

由于预期苹果(AAPL.O)最快将于明年在手机上采用次世代的OLED技术，促成市场向OLED板块挪移。

OLED显示器通常更为轻薄，可挠性也优于液晶显示器(LCD)屏幕。研究机构IHG预测，2020年时OLED智能手机面板出货将会超越LCD。

包括Canon Tokki Corp及大日本印刷(Dai Nippon Printing)(7912.T)在内，目前已有一些知名度较低的日本设备制造商取得了三星显示器等国际级面板制造商的OLED相关大单；三星显示器为韩国三星电子(005930.KS)旗下事业。

这些企业的成功反映出日本消费电子产业的一个整体趋势。夏普和索尼(6758.T)等往日巨头苦于应战亚洲竞争对手的规模，而知名度较低的制造商则是藉由发展独到技术而存活下来。

据行业高管人士称，佳能(7751.T)子公司Tokki的订单已经排到好几年后。该公司主要生产OLED面板真空蒸镀设备。

Tokki会长兼CEO津上晃寿告诉路透，Tokki计划今年将产能扩大一倍，以满足韩国、日本和中国面板厂商客户的强劲需求。“因苹果料将采用这一技术的消息，OLED市场突然兴盛，”津上晃寿称。

Tokki多年来与三星密切合作，开发最适合生产智能手机面板的设备。其竞争对手包括韩国的SFA Engineering Corp (056190.KQ)和日本的Ulvac(6728.T)。

**供应链**

日本制造商从1990年代开始投资OLED技术，领头羊是索尼和先锋(Pioneer)(6773.T)。由于成本及缺陷率较高，多数企业都已放弃，但是供应链中的中小规模设备生产商一直还在坚持，主要归功于对三星和LG显示器(034220.KS)的销售增长。

“这些供应商约70%的订单都来自三星，”东京Analysis Atelier Corp的OLED顾问Hisashi Hattori称，“当前的供应链就是为三星服务”。

大日本印刷已成为蒸镀光罩领域的领先企业。该公司上月称，到2020年时产能将提升为三倍。

“该决策是基于我们对OLED市场成长的展望，”DNP的高管Mitsuru Tsuchiya说。

Markets and Markets的一份报告称，随着夏普和日本显示器，以及京东方(000725.SZ)和深天马(000050.SZ)等中国显示器厂商增加对OLED产品的投资，预计市场以每年16%的速度增长，到2020年可达440亿美元。

Nikon Corp(7731.T)预计全球面板厂商的订单增加，将会令该公司光刻设备截至3月年度的出货量增长逾75%。

该公司表示，今年仅平板光刻设备的营业利润就将达到500亿日圆(4.72亿美元)，帮助抵消照相机需求疲弱的影响。该数字超过了整个公司的利润预估。

与其它多元化企业相比，Ulvac的业务更加侧重于平板设备生产，该公司股价在过去一年跳涨64%，同期大盘却下滑22%。

虽然OLED业务的繁荣吸引越来越多的竞争对手，令市场竞争更加激烈，但山形大学教授暨有机电子专家Junji Kido表示， 日本“在OLED材料和设备技术方面仍有优势。”

“国内平板厂商没有用到他们的技术，实在是浪费。”

OLED技术图表： tmsnrt.rs/24NvHep

(完)