夏普拟裁员数千 并出售办公楼--报导

路透7月24日--日经新闻报导称,夏普(6753.T)因亏损扩大或裁减数千名员工,并出售位於东京的办公大楼.

该报引述消息人士的话报导称,夏普在4-6月当季可能集团净损约1,000亿日圆(12.8亿美元),此前该公司在美国就液晶面板(LCD)价格垄断诉讼达和解,和解金额高达1.98亿美元,造成这三个月亏损扩大.

"我们正考虑各种措施来解决困境,当定案时会公布细节内容,"夏普在声明稿中表示.其股价在盘初挫跌5.4%.

汤森路透调查四位分析师所得的预估值为净损870亿日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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