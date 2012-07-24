夏普拟裁员数千 并出售办公楼--报导

中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报道，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透7月24日--日经新闻报导称,夏普(6753.T)因亏损扩大或裁减数千名员工,并出售位於东京的办公大楼.
该报引述消息人士的话报导称,夏普在4-6月当季可能集团净损约1,000亿日圆(12.8亿美元),此前该公司在美国就液晶面板(LCD)价格垄断诉讼达和解,和解金额高达1.98亿美元,造成这三个月亏损扩大.
"我们正考虑各种措施来解决困境,当定案时会公布细节内容,"夏普在声明稿中表示.其股价在盘初挫跌5.4%.
汤森路透调查四位分析师所得的预估值为净损870亿日圆.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
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