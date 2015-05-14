夏普称获得17亿美元银行贷款 将在日本裁员约3500人

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透东京5月14日 - 日本亏损厂商夏普(6753.T)称，已经从银行获得17亿美元贷款，这是其三年内的第二笔大型金援。该公司的智能手机显示器业务目前正遭遇亚洲对手的强烈竞争。
夏普在一份声明中称，瑞穗银行 (8411.T)和三菱东京日联银行(8306.T)将以债转股的形式合计注入2,000亿日圆，此举将给公司扭转形势争取时间，但不太可能消除外界对其显示器业务能否长期生存的担忧。
夏普称，企业重组基金--Japan Industrial Solutions也将提供250亿日圆资金。
作为条件，夏普将进一步实施重组，包括将全球雇员裁撤10%，其中本土将裁员约3,500人。
上一财年夏普净亏2,223.5亿日圆(19亿美元)，为四年中的第三年亏损。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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