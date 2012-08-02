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职场管理 | 2012年 8月 2日 星期四 10:23 BJT

夏普考虑全球裁员5,000人--消息

路透东京8月2日电---知情人士周四称,日本夏普(6753.T)正考虑全球裁员5,000人,接近全球员工总数的10%.

该消息人士表示,人员精简方式将包括提前退休,以及计划中的将Sakai LCD工厂所有权售予台湾鸿海精密(2317.TW).

夏普公布,截至3月31日财年净亏损创下纪录高位,因市场对该公司的电视机需求锐减,令其艰难应对LCD面板过剩的局面.

市场对其电视机和太阳能面板的需求保持疲弱,以及1.98亿美元和解一宗美国LCD垄断案,将进一步打压该公司4-6月业绩(0600GMT公布).

--编译 程琳;审校 侯向明

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