夏普考虑全球裁员5,000人--消息

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透东京8月2日电---知情人士周四称,日本夏普(6753.T)正考虑全球裁员5,000人,接近全球员工总数的10%.
该消息人士表示,人员精简方式将包括提前退休,以及计划中的将Sakai LCD工厂所有权售予台湾鸿海精密(2317.TW).
夏普公布,截至3月31日财年净亏损创下纪录高位,因市场对该公司的电视机需求锐减,令其艰难应对LCD面板过剩的局面.
市场对其电视机和太阳能面板的需求保持疲弱,以及1.98亿美元和解一宗美国LCD垄断案,将进一步打压该公司4-6月业绩(0600GMT公布).
--编译 程琳;审校 侯向明
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路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。