夏普拟透过出售工厂裁员8,000人

日本读卖新闻报道称，夏普计划裁减8,000个岗位，相当於其全球员工总数的15%，其中包括透过出售在中国和墨西哥的电视工厂给台湾鸿海以裁员3,000人。夏普一名发言人表示，与鸿海的协议尚未达成决定。夏普股价8月初以来已下跌35%以上。