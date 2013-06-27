夏普与中国电子组建LCD合资公司（更新版）

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
* 夏普与中国电子将在LCD合资事业投资29亿美元
* 合资公司将在南京设立LCD厂
* 为中日关系紧张以来最重大合作案之一
路透东京6月27日 - 日本夏普(6753.T)周四表示，将与中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)CELEC.UL共同投资29亿美元，组建一家LCD面板合资公司。此前中国电子曾表示，受中日两国间的政治紧张局势的影响，去年双方的结盟计划一度被搁置。
该LCD合资公司92%的股权将由中国电子持有。中国电子是一家国有企业，而且是中国军队的供应商。该合资公司将兴建一所最尖端的LCD工厂，目标是2015年开始量产用于电视、笔记本电脑和平板电脑的面板。
此外，夏普将向中国电子提供高分辨率(high-definition)面板技术，但授权费用不详。
尽管夏普的投资程度有限，但这是自2012年钓鱼岛争端导致中日关系恶化以来，两国企业间最引人注目的交易之一。
夏普的一名发言人拒绝透露公司转移技术预计获得多少补偿。这名发言人表示，这些收益中的一部分将作为夏普取得合资公司8%股权的资金。
夏普称，合资公司的投资总额为29亿美元，LCD厂将建在中国南京。
夏普一直在为手上的先进IGZO面板技术寻找授权机会。IGZO技术能使功耗更低且分辨率更高，目前这项技术将授权给中国电子。
去年11月中国电子表示，公司与夏普在中国建造第10代显示器工厂的交易遭到搁置，是受中日领土纷争导致关系日益恶化影响。
为了公司重组，夏普争取多家海外合作伙伴。三星和高通均已入股夏普。(完)
(编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 蔡美珍)
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