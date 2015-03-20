夏普称业务重组计划未考虑剥离LCD业务

路透东京3月20日 - 陷于亏损的日本电子大厂夏普(Sharp)(6753.T)表示，在与债权银行讨论的纾困计划中，并未考虑剥离液晶显示器(LCD)业务。债权银行要求夏普进行业务重整，作为提供金援的条件。

“这并非我们宣布或正在考虑的，”夏普周五发表新闻稿称。稍早日本产经新闻报导称，夏普计划剥离LCD部门，夏普因而发表回应。

在此之前亦有其他媒体报导夏普的预定变动计划，包括可能退出北美的电视生产业务，以争取银行提供纾困。一名知悉计划人士周四向路透表示，夏普料将裁员12%，这项全球重组的支出超过17亿美元。

夏普社长高桥兴三近期与三菱东京UFJ银行及瑞穗银行协商援助计划条件。这将是2012年以来夏普第二次接受巨额纾困，夏普上个月警告，可能录得四年来第三次年度亏损。(完)

(编译 蔡美珍；审校 戴素萍)

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