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国际财经 | 2015年 4月 6日 星期一 09:34 BJT

日本夏普计划剥离LCD业务 并向政府支持机构寻求投资--消息

路透东京4月5日 - 消息人士周日透露，亏损的日本电子企业夏普(6753.T)可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)寻求资金。

日本经济新闻稍早报导，夏普的LCD业务在本财年可能分离出去，INCJ可能对其投资1,000亿日圆。

该消息人士称，夏普希望继续持有LCD业务的多数股权，INCJ的股权细节尚未决定。

夏普的发言人确认该公司在考虑各种改革LCD业务的方案，但表示还没有做出决定。

夏普可能遭遇四年来的第三个年度净亏，该公司一直在协商2012年以来的第二次重大援助。夏普承诺实施重组，以换取资金。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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