夏普考虑将LCD业务多数股权售予日本显示器公司--读卖新闻

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京8月28日 - 日本读卖新闻报导称，夏普(6753.T)正在考虑将处境艰难的液晶显示器(LCD)业务多数股权卖给日本显示器公司(JDI)(6740.T)。
该报导称，根据这项计划，夏普将剥离LCD业务，将其并入一家合资公司，夏普在合资公司中持有的股权少于50%。
夏普发言人表示目前无可置评。
之前消息人士告诉路透，夏普亦在与台湾鸿海(2317.TW)洽谈出售该业务的事宜。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。