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国际财经 | 2015年 8月 28日 星期五 09:16 BJT

夏普考虑将LCD业务多数股权售予日本显示器公司--读卖新闻

路透东京8月28日 - 日本读卖新闻报导称，夏普(6753.T)正在考虑将处境艰难的液晶显示器(LCD)业务多数股权卖给日本显示器公司(JDI)(6740.T)。

该报导称，根据这项计划，夏普将剥离LCD业务，将其并入一家合资公司，夏普在合资公司中持有的股权少于50%。

夏普发言人表示目前无可置评。

之前消息人士告诉路透，夏普亦在与台湾鸿海(2317.TW)洽谈出售该业务的事宜。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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