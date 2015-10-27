焦点：往来银行要求夏普在未来数月找到LCD事业合作伙伴--消息

路透东京10月27日 - 熟知事况的消息人士表示，夏普(6753.T)的主要往来银行要求该公司在数月内为旗下陷入困境的液晶显示器(LCD)业务找到全数或部分收购的买家，并敦促该公司从其他领域取得更多资本，因为这些往来银行已经两度向其提供规模庞大的纾困。

往来银行指出，尽管5月时已获得17亿美元纾困，为三年来的第二次重大金援，但夏普依旧亏损连连，意味着该公司无法进行投资以维持显示器事业的竞争力。

这家问题缠身的日本企业本周警告称，上半年度将无法按原计划录得营业利润，因中小尺寸面板价格下滑，现预估上半年度营业亏损260亿日圆(2.15亿美元)。

“我们要求夏普年底前(就合作伙伴问题)下定决心，最迟不能晚于3月当前财年结束时，”该公司一家主要往来银行的一位高管对路透表示。

“LCD是一项如此不稳定的业务，需要经常性的大规模投资，”他说。“我不认为夏普仅靠自己就能管好公司。”

其他消息人士表示，台湾鸿海(2317.TW)有意全部或部分收购LCD部门，同时一家政府支持的基金也在考虑直接投资夏普或将该公司的LCD部门与竞争对手日本显示器(6740.T)合并。

不过，金融界消息人士称，并不会很快有交易达成。

这些消息人士拒绝署名，因未被授权谈论此事。夏普拒绝对其LCD部门寻找买家或合作伙伴的消息给予评论。

**额外负担**

据另一金融业消息人士称，夏普的主要往来银行已经进一步向公司施压，他们担心如果夏普没有进一步大幅度重组的迹象，那么一些较小的银行可能不会对3月末到期的贷款予以再融资。

消息人士称，如此一来主要往来银行或许不得不进一步承担更多再融资负担。分析师称，主要银行由于已经向夏普提供了巨额贷款，不太可能任由夏普倒下。

透过一项5,100亿日圆(42亿美元)的贷款承诺额度，夏普获得了所需资金，但实际究竟借了多少钱不得而知。贷款必须在3月底前偿还。

夏普达成业务结盟协议的机率依然不明朗。夏普曾是苹果(AAPL.O)青睐的供应商。

鸿海富士康被认为是最有可能的联姻对象。鸿海富士康已持有夏普最先进LCD生产厂37.6%的股权，不过两家公司在2012年的谈判以失败告终，原因是夏普股价下跌后，鸿海董事长郭台铭希望重新商定交易条件。

“夏普在高端LCD面板方面的专门技术是鸿海想拿到的，”研究公司IHS Technology的高级主管Hiroshi Hayase说，“在LCD领域30年以上的经验，是无法轻易赶上的。”

但若与鸿海联姻，可能遭遇日本政府的反对。日本政府担心这会对日本显示器公司构成威胁。

消息人士说，若由政府支持基金Innovation Network Corp of Japan对夏普进行投资，或是将夏普LCD部门与日本显示器公司合并，可能面临反垄断问题，尤其是在中国。他们指出，以价值衡量，夏普和日本显示器占据了全球中小尺寸面板市场近三分之一的份额。

夏普将在周五公布详细的上半年财报。(完)