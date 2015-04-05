日本个股：夏普计划剥离LCD业务，并向政府支持机构寻求投资--消息

路透东京4月5日 - 消息人士周日透露，亏损的日本电子企业夏普 可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)寻求资金。

日本经济新闻稍早报导，夏普的LCD业务在本财年可能分离出去，INCJ可能对其投资1,000亿日圆。

该消息人士称，夏普希望继续持有LCD业务的多数股权，INCJ的股权细节尚未决定。

夏普的发言人确认该公司在考虑各种改革LCD业务的方案，但表示还没有做出决定。