日本个股：夏普计划剥离LCD业务，并向政府支持机构寻求投资--消息

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透东京4月5日 - 消息人士周日透露，亏损的日本电子企业夏普 可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)寻求资金。
日本经济新闻稍早报导，夏普的LCD业务在本财年可能分离出去，INCJ可能对其投资1,000亿日圆。
该消息人士称，夏普希望继续持有LCD业务的多数股权，INCJ的股权细节尚未决定。
夏普的发言人确认该公司在考虑各种改革LCD业务的方案，但表示还没有做出决定。
夏普可能遭遇四年来的第三个年度净亏，该公司一直在协商2012年以来的第二次重大援助。夏普承诺实施重组，以换取资金。(完)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。