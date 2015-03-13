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国际财经 | 2015年 3月 13日 星期五 10:07 BJT

夏普否认退出太阳能电池或家用LED业务的报导

路透东京3月13日 - 日本电子制造商--夏普(6753.T)周五表示，并未考虑退出太阳能电池或家用发光二极管(LED)业务，否认每日新闻之前有关该公司将退出这些业务的报导。

夏普还称，目前并未计划修改截止3月31日的当前财年获利预估。此前每日新闻报导称，夏普全年可能净亏损高达2,500亿日圆(21亿美元)。

夏普目前预计全年净亏损300亿日圆。日本媒体此前表示，夏普可能将亏损近2,000亿日圆。(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)

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