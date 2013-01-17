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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 10:26 BJT

夏普联想洽商电视业务合作--日经

《日本经济新闻》报道称，夏普与联想集团建立电视业务合作关系的谈判进入最后阶段。报道称，夏普计划今年将位于南京的液晶显示器(LCD)电视机组装厂出售给联想，并将其他中国子公司转为持股50%的合资企业。报道并表示两公司计划进入东南亚以及南美等中国之外的市场。路透

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