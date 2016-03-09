夏普的主要银行将调降合计7000亿日圆贷款的利率--消息

路透东京3月9日 - 直接了解相关计划的消息人士表示，日本夏普(6753.T)的两家主要银行将调降合计7,000亿日圆(62亿美元)贷款的利率，作为与台湾鸿海交易的一部分。

消息人士表示，三菱UFJ金融集团 (8306.T)与瑞穗金融集团 (8411.T)的核心银行业务部门也计划延长合计5,100亿日圆联贷的还款期限。这些贷款原定于本月底到期。

由于计划尚未公开，消息人士不愿具名。

消息人士说，随着夏普寻求在鸿海旗下重组，银行也考虑给夏普提供额外贷款额度。

三菱UFJ金融集团和瑞穗均拒绝置评。(完)