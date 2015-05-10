夏普计划使用资本金抹掉以前的亏损--消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月9日 - 一名消息人士周六表示，日本夏普(6753.T)正在考虑利用资本金来消除账面上的累计亏损。这种会计操作可以使得这家亏损的电子厂商更早地恢复发放股息。
夏普计划周四宣布一项新的重整计划。另一位消息人士上月表示，夏普的主要往来银行将向其提供17亿美元援助款，同时夏普将裁员5,000人并剥离疲弱的智能手机显示器业务。
受重组计划的影响，预计夏普在截止于3月的财年录得逾2,000亿日圆(16.7亿美元)的亏损，高于前三年9,000亿日圆的累计亏损。
消息人士称，夏普计划动用其1,200亿日圆资本中的大多数来降低累计亏损，以便在实现获利的时候能够开始积累留存利润，并早日恢复派息。
消息人士称，这可能导致夏普的资本金下降到只有1亿日圆。此人未获复授权公开讨论此事。
夏普的一名发言人表示，尚未做出任何决定，媒体关于其降低资本水平的报导并不是基于公司的声明。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。