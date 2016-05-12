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国际财经 | 2016年 5月 12日 星期四 15:33 BJT

夏普年度亏损略扩大 因面板过剩

路透东京5月12日 - 日本电子生产商夏普 (6753.T)周四公布的截至3月份会计年度的净亏损略扩大，显示器价格大降、及其客户--苹果(AAPL.O)的iPhone销售速度放缓带来了压力。

夏普公布，其年度净亏损为2,560亿日圆(23.5亿美元)，上年亏损2,223.5亿日圆。

其营业损失为1,620亿日圆，超过上年的481亿日圆，但好于3月份预计的1,700亿日圆。(完)

(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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