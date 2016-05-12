夏普年度亏损略扩大 因面板过剩

特朗普认为有关企业边境税调整的规定过于复杂--WSJ
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透东京5月12日 - 日本电子生产商夏普 (6753.T)周四公布的截至3月份会计年度的净亏损略扩大，显示器价格大降、及其客户--苹果(AAPL.O)的iPhone销售速度放缓带来了压力。
夏普公布，其年度净亏损为2,560亿日圆(23.5亿美元)，上年亏损2,223.5亿日圆。
其营业损失为1,620亿日圆，超过上年的481亿日圆，但好于3月份预计的1,700亿日圆。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。