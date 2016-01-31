日本个股：INCJ计划将夏普太阳能业务与其他公司合并--日经

路透东京1月31日 - 日本经济新闻周日报导，计划救助夏普 的日本半官方基金--产业革新机构(INCJ)打算以后将夏普的太阳能业务与昭和壳牌石油公司 的一个部门合并。

消息人士曾告诉路透，INCJ计划向夏普注入逾3,000亿日圆(25亿美元)资金，并从该公司两家主要贷款银行获得最多3,500日圆金融援助。

路透暂时无法联系上INCJ和昭和壳牌石油公司置评。夏普拒绝置评。

INCJ没有在昭和壳牌石油公司持股，根据日经报导无从知晓INCJ如何进行太阳能业务的合并。

INCJ计划将夏普的智能手机显示屏业务与日本显示器 合并，INCJ是后者的大股东。消息人士称，INCJ还打算将夏普的家电业务与东芝 合并，后者在会计丑闻之后也在努力改善财务状况。

据华尔街日报报导，台湾的鸿海富士康 提出6,590亿日圆收购夏普。但消息人士称，夏普和贷款银行倾向于接受INCJ的救助，以把技术留在日资公司手中，政府官员也倾向于国内公司之间合作，以刺激该国科技产业重组。(完)