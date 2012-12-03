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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 3日 星期一 11:43 BJT

夏普同意向鸿海出售三座海外电视机组装厂--日媒

日本产经新闻周六报导，夏普已经同意出售日本以外的三座电视机组装厂给鸿海，总金额料约6.6691亿美元。报导引述消息人士谈话指出，两家公司已经就夏普出售墨西哥、中国及马来西亚电视组装厂达成协议，其中出售墨西哥厂最快可能在12月就进行。路透

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