夏普股东再次推选高桥兴三为社长 批准藉纾困求生的策略

路透日本大阪6月23日 - 日本电子企业夏普(6753.T)的股东再次选举高桥兴三为社长，并批准了二次银行纾困计划，支持公司以这种策略挺过因显示器业务大幅下滑而带来的严重低迷。

高桥兴三在大阪举行的年度大会结束时被再度选为社长，尽管投资者担心他的重组计划或许力度还不够。该计划包括裁员5,000个岗位。

目前还无法获悉具体票数，但高桥兴三的支持率可能比去年的97%要低，因股东对公司业绩亏损、没有派息以及为寻求纾困而大幅削减资本金感到失望。(完)

(编译 汪红英 审校 郑茵)

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