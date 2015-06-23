夏普股东再次推选高桥兴三为社长 批准藉纾困求生的策略

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透日本大阪6月23日 - 日本电子企业夏普(6753.T)的股东再次选举高桥兴三为社长，并批准了二次银行纾困计划，支持公司以这种策略挺过因显示器业务大幅下滑而带来的严重低迷。
高桥兴三在大阪举行的年度大会结束时被再度选为社长，尽管投资者担心他的重组计划或许力度还不够。该计划包括裁员5,000个岗位。
目前还无法获悉具体票数，但高桥兴三的支持率可能比去年的97%要低，因股东对公司业绩亏损、没有派息以及为寻求纾困而大幅削减资本金感到失望。(完)
(编译 汪红英 审校 郑茵)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
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路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”