夏普计划从2017年开始大规模量产新一代“MEMS-IGZO”显示屏

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京9月12日 - 夏普(6752.T)表示，将从2017年开始与高通(QCOM.O)合作大规模生产新一代的显示屏，寄望于这个创新能够带来长期回报。夏普目前正尽力使企业财务恢复健康状态。
高通和夏普都表示，新型显示屏被成为“MEMS-IGZO”，是高通MEMS技术和夏普IGZO技术的融合，能源消耗更低，并且比应用于智能手机和平板电脑上的液晶显示屏(LCD)承受更严苛的温度考验。
夏普称将向汽车生产商以及工业仪器、智能手机和平板电脑制造商推广这种新技术，计划在2017年能展开大规模量产。公司已经在日本北部的鸟取市工厂为该技术建立了试验生产线。
在大规模量产以前，夏普希望先行推出应用“自由型态显示”技术的曲面LCD显示屏。公司周五展示了这款产品，用在汽车显示面板上。
高通在2012年12月与夏普建立资金联盟，并在随后六个月里向夏普注资108亿日圆，在截至3月底时成为夏普第三大股东。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
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