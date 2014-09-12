夏普计划从2017年开始大规模量产新一代“MEMS-IGZO”显示屏

路透东京9月12日 - 夏普(6752.T)表示，将从2017年开始与高通(QCOM.O)合作大规模生产新一代的显示屏，寄望于这个创新能够带来长期回报。夏普目前正尽力使企业财务恢复健康状态。

高通和夏普都表示，新型显示屏被成为“MEMS-IGZO”，是高通MEMS技术和夏普IGZO技术的融合，能源消耗更低，并且比应用于智能手机和平板电脑上的液晶显示屏(LCD)承受更严苛的温度考验。

夏普称将向汽车生产商以及工业仪器、智能手机和平板电脑制造商推广这种新技术，计划在2017年能展开大规模量产。公司已经在日本北部的鸟取市工厂为该技术建立了试验生产线。

在大规模量产以前，夏普希望先行推出应用“自由型态显示”技术的曲面LCD显示屏。公司周五展示了这款产品，用在汽车显示面板上。

高通在2012年12月与夏普建立资金联盟，并在随后六个月里向夏普注资108亿日圆，在截至3月底时成为夏普第三大股东。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

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