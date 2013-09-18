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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 15:28 BJT

日本个股：夏普将通过公开及定向发股集资16.8亿美元

路透东京9月18日 - 日本夏普 周三宣布，将通过公开和定向发股，至多集资1,665亿日圆(16.8亿美元)。夏普目前处境困难，希望藉此改善财务状况。

夏普称将通过向合作伙伴Lixil Group 、Makita 和Denso Corp 发股集资175亿日圆。

夏普是苹果 显示面板的供应商，该公司去年获得银行46亿美元的救助，之后获得三星电子 和高通(Qualcomm Inc) 的投资。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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