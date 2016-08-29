夏普希望与日本显示器联手发展OLED--日经新闻

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透东京8月29日 - 日本经济新闻周一报导，夏普(6753.T)希望与同业对手日本显示器(6740.T)在有机发光二极体(OLED)面板方面合作，以便赶上韩国厂商。
“让我们集结日本在液晶显示器的所有人才，发展(OLED技术)并联合管理，”夏普新任社长戴正吴在日经新闻周一专访中表示。
夏普与日本显示器都计划2018年开始量产OLED面板，进度远远落后三星显示器等对手。三星显示器隶属三星电子。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。