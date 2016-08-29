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国际财经 | 2016年 8月 29日 星期一 14:26 BJT

夏普希望与日本显示器联手发展OLED--日经新闻

路透东京8月29日 - 日本经济新闻周一报导，夏普(6753.T)希望与同业对手日本显示器(6740.T)在有机发光二极体(OLED)面板方面合作，以便赶上韩国厂商。

“让我们集结日本在液晶显示器的所有人才，发展(OLED技术)并联合管理，”夏普新任社长戴正吴在日经新闻周一专访中表示。

夏普与日本显示器都计划2018年开始量产OLED面板，进度远远落后三星显示器等对手。三星显示器隶属三星电子。(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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